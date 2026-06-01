Fact Check: असद एनकाउंटर पर गरमाई सियासत, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कबूलनामे का वीडियो असद का है? जानिए पूरा सच

सूर्या की हत्या और एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का खुद को हत्यारा बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर रहा है। कई लोग इसे असद मानकर शेयर कर रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। वीडियो में दिख रहा यह लड़का असद नहीं है। इस लड़के का नाम करण कुमार है जो दिल्ली के शालीमार बाग में 2 अप्रैल को हुए एक मर्डर का आरोपी है। इसने 20 साल के नितेश उर्फ निक्की नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर थी और हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया था। असद और गाजियाबाद पुलिस एनकाउंटर से इस वीडियो का कोई लेना-देना नहीं है।