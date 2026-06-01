गाजियाबाद में बैक-टू-बैक एनकाउंटर: सूर्या के हत्यारे असद के बाद अब 13 साल की बच्ची का रेप मामले में आरोपी सिराज चढ़ा पुलिस के हत्थे

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची के साथ जो 13 साल की है, उसके साथ पड़ोस में रहने वाले सिराज ने रेप किया। महिला ने यह शिकायत 30 मई को दर्ज करवाई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सिराज ने बच्ची को धमकाते हुए यह भी कहा कि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। महिला का कहना है कि बच्ची बहुत डर गई थी और इस वजह से उसने कुछ बताया भी नहीं था। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उनकी बेटी के साथ क्या गलत हुआ है। घर आने के बाद उन्होंने जब बेटी से पूछा तो उसने अपनी आपबीती बताई।