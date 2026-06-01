1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड : कैसे हुई थी पुलिस से असद की मुठभेड़…DCP ने बताया एनकाउंटर का पूरा सच

Surya muder case Update : गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जानिए DCP धवल जायसवाल से इस एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी और हत्या की मुख्य वजह।

3 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 01, 2026

Surya Murder case

DCP धवल जायसवाल ने बताया एनकाउंटर का पूरा सच, PC- Patrika

गाजियाबाद(Surya muder case Update) : उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन असद नाम के युवक ने सूर्या चौहान की हत्या कर दी। सूर्या सिर्फ 17 साल का था। असद और सूर्या दोनों दोस्त थे। असद सूर्या को बकरा कैसे हलाल होता है। यह दिखाने के लिए लेकर गया। हलांकि सूर्या ने मना किया कि वह नहीं जाएगा। थोड़ी दूर ले जाकर असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। असद के साथ उसके 6 साथी और थे जो सूर्या को पकड़े हुए थे।

फिलहाल, गाजियाबाद पुलिस ने असद का रविवार सुबह एनकाउंटर कर दिया। उसकी अस्पताल में मौत हो गई। असद का एनकाउंटर करने वाले DCP धवल जायसवाल ने पूरी वाक्या बताया कि कब क्या कैसे हुआ और असद का एनकाउंटर क्यों हुआ। आइए जानते हैं पूरा मामला।

DCP धवल जायसवाल ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि 28 मई को जो जघन्य हत्या हुई थी। उस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। लेकिन, मुख्य आरोपी असद फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम रखा था। उन्होंने आगे बताया कि हमें सूचना मिली की असद अपने कुछ साथियों के साथ इस इलाके में आने वाला है और वह अपने दोस्तों से कुछ पैसा इकट्ठा करेगा।

इसी सूचाना के आधार पर पुलिस ने उस पूरे इलाके में बेरिकेडिंग कर रखी थी और आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ इधर आया और वह बेरिकेडिंग को तोड़कर भागने लगा और इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, इसमें असद को गोली लगी। असद को इस जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। असद को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

असद ने जिस हथियार का उपयोग वारदात में किया उसे बरामद कर लिया और बाइक को भी जब्त कर लिया। वहीं DCP धवल जायसवाल ने आगे बताया कि उसके साथ जो एक और साथी था वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। DCP ने आगे बताया कि असद को रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर लगातार फायरिंग करता रहा।

कौन था असद?

असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे और एक साथ घूमते-फिरते दिखते थे। नवनीत विहार गली नंबर एक और दो में हिंदू-मुस्लिम परिवार साथ-साथ रहते हैं। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में ही रहता था। करीब छह महीने पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूसरी गली में चले गए। इसके बाद भी असद अक्सर पुरानी गली में घूमता रहता था।

8 महीने पहले हुआ था असद और सूर्या का विवाद

करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। इलाके के लोगों ने समझा-बुझाकर दोनों को शांत किया था। समझौते के बाद भी दोनों के बीच मेलजोल बना रहा, लेकिन छोटी-छोटी झड़पें होती रहती थीं।

आरोप है कि बकरीद के दिन असद अपने चार दोस्तों और पिता के साथ पुराने घर के पास पहले से साजिश रचकर आया था। सूर्या के साथ घूम रहे आयुष और विक्की के अनुसार, असद ने सूर्या को फोन करके बुलाया और वारदात को अंजाम दिया।

200 मीटर तक भागा था घायल सूर्या

पुलिस जांच के मुताबिक असद ने सूर्या को फोन पर बुलाते हुए कहा था। क्या कभी बकरा कटते देखा है? आओ दिखाता हूं। जब सूर्या ने इनकार किया तो बहस शुरू हो गई। असद ने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में लगातार कई वार कर दिए। घायल सूर्या जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक भागा, लेकिन अत्यधिक खून बहने से सड़क पर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे नोएडा के अस्पताल ले जाया, जहां उसकी मौत हो गई।

सूर्या की मां सरोज ने बेटे की हत्या के बाद आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। परिवार का कहना था कि सूर्या ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। घर में दो बेटे और एक बेटी हैं, जिनमें बड़ा बेटा दिव्यांग है। सूर्या परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद था।

पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही तलाश

हत्या के बाद परिवार इतना सदमे में था कि शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की थी। बाद में पुलिस के समझाने पर शव सौंपा गया। हत्या के बाद सूर्या के घर के बाहर मांस भरी थैली फेंक दी गई थी, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना दिया। पुलिस अब असद के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर में मारा जाने वाला कौन था असद, यूपी पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम
गाज़ियाबाद
Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 09:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या हत्याकांड : कैसे हुई थी पुलिस से असद की मुठभेड़…DCP ने बताया एनकाउंटर का पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘उसने गलती की थी, तो एनकाउंटर हो गया’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद का शव लेने पहुंचे चाचा ने क्या कहा?

Surya Muder Case Update, Surya Muder Case
गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले एनकाउंटर में मारे गए असद के पिता को हुई जेल, सौतेली मां के साथ रहता मुख्य आरोपी

assad who killed surya on bakrid encounter father in jail main accused lives with stepmother know case update
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड: ‘तुम्हारे भाई ने एक मर्डर कर दिया है’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा असद का वीडियो, जानें कितनी है सच्चाई?

Asad Fake Video
गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या का कत्ल करने वाला असद एनकाउंटर में 7 राउंड फायरिंग के बाद हुआ था ढ़ेर, दोनों तरफ से हुई थी गोलियों की बरसात

Asad Encounter
गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर केस में ताजा अपडेट! रिकॉर्ड से गायब है असद की गली; संपत्ति की होगी जांच

surya murder case update assad killed in encounter street missing from municipal records ghaziabad bakrid
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.