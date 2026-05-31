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गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर में मारा जाने वाला कौन था असद, यूपी पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

Surya Murder Case : गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 50 हजार के इनामी असद को इंदिरापुरम के अभय खंड में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। जानिए क्या थी पूरी रंजिश।

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गाज़ियाबाद

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Avaneesh Kumar Mishra

May 31, 2026

Murder

गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का किया एनकाउंटर, PC- Patrika

गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन 17 वर्षीय किशोर सूर्या चौहान की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। रविवार तड़के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभय खंड में हुई इस एनकाउंटर में असद ढेर हो गया। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यूपी पुलिस ने असद पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। परिजनों की एनकाउंटर की मांग के बीच पुलिस ने यह कार्रवाई की।

कौन था असद?

असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे और एक साथ घूमते-फिरते दिखते थे। नवनीत विहार गली नंबर एक और दो में हिंदू-मुस्लिम परिवार साथ-साथ रहते हैं। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में ही रहता था। करीब छह महीने पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूसरी गली में चले गए। इसके बाद भी असद अक्सर पुरानी गली में घूमता रहता था।

8 महीने पहले हुआ था असद और सूर्या का विवाद

करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। इलाके के लोगों ने समझा-बुझाकर दोनों को शांत किया था। समझौते के बाद भी दोनों के बीच मेलजोल बना रहा, लेकिन छोटी-छोटी झड़पें होती रहती थीं।

आरोप है कि बकरीद के दिन असद अपने चार दोस्तों और पिता के साथ पुराने घर के पास पहले से साजिश रचकर आया था। सूर्या के साथ घूम रहे आयुष और विक्की के अनुसार, असद ने सूर्या को फोन करके बुलाया और वारदात को अंजाम दिया।

200 मीटर तक भागा था घायल सूर्या

पुलिस जांच के मुताबिक असद ने सूर्या को फोन पर बुलाते हुए कहा था। क्या कभी बकरा कटते देखा है? आओ दिखाता हूं। जब सूर्या ने इनकार किया तो बहस शुरू हो गई। असद ने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में लगातार कई वार कर दिए। घायल सूर्या जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक भागा, लेकिन अत्यधिक खून बहने से सड़क पर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे नोएडा के अस्पताल ले जाया, जहां उसकी मौत हो गई।

सूर्या की मां सरोज ने बेटे की हत्या के बाद आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। परिवार का कहना था कि सूर्या ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। घर में दो बेटे और एक बेटी हैं, जिनमें बड़ा बेटा दिव्यांग है। सूर्या परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद था।

पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही तलाश

हत्या के बाद परिवार इतना सदमे में था कि शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की। बाद में पुलिस के समझाने पर शव सौंपा गया। हत्या के बाद सूर्या के घर के बाहर मांस भरी थैली फेंक दी गई थी, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना दिया। पुलिस अब असद के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

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Published on:

31 May 2026 09:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर में मारा जाने वाला कौन था असद, यूपी पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

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