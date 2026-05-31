सूर्या की मां की एक मांग हुई पूरी, रो-रो कर सबके सामने रखी थी अपनी इच्छा, पड़ोसी बोले- बाकी की मांगें भी पूरी हो

पुलिस को जानकारी मिली थी कि असद अपने परिजनों से मिलने के लिए इलाके में आने वाला है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने कई स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू किया और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। असद पर पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के अनुसार, तलाश के दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आता दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने उसे रुकने का संकेत दिया तो स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई क्योंकि वह बचने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और असद का एनकाउंटर कर दिया। उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया।