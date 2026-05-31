बकरीद पर हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद बोली सूर्या की मां-मुझे उसकी लाश दिखाई जाए

Surya Murder Case Update Assad Encounter Ghaziabad:गाजियाबादके चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह एनकाउंटर इंदिरापुरम क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच दोनों ओर से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया। वहीं असद का एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।