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गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या का कत्ल करने वाला असद एनकाउंटर में 7 राउंड फायरिंग के बाद हुआ था ढ़ेर, दोनों तरफ से हुई थी गोलियों की बरसात

Asad Killed in Encounter: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 7 राउंड फायरिंग हुई।

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गाज़ियाबाद

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Harshita Saini

Jun 01, 2026

Asad Encounter

असद के एनकाउंटर में हुई थी 7 राउंड फायरिंग

Asad Encounter: बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद रविवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वारदात को अंजाम देने के बाद से असद फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही थी। सूर्या की हत्या के बाद इलाके में लोगों में काफी गुस्सा था। परिजन और कई हिंदू संगठन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि असद इलाके में आने वाला है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया।

इंदिरापुरम में बिछाया जाल

पुलिस को खबर मिली थी कि फरार चल रहा असद अपने कुछ दोस्तों से मिलने और पैसों का इंतजाम करने के लिए इलाके में आने वाला है। सूचना मिलते ही खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने कई जगह चेकिंग शुरू कर दी और आने-जाने वाले रास्तों पर घेराबंदी कर दी। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक की पहचान सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के रूप में हुई।

रोकने पर शुरू हुआ फायरिंग का सिलसिला

पुलिस ने जब बाइक सवार दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो असद ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से करीब 7 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान असद को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। इसके बाद पुलिस घायल असद को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज शुरू किया गया।


पुलिस का कहना है कि असद ने सबसे पहले गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अस्पताल में हुई मौत

असद को गोली लगने के बाद पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। मौके से असद की बाइक और एक हथियार भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वहीं असद के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है।

आपको बता दें कि वारदात के बाद से ही पुलिस असद की फिराक में थी। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

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Published on:

01 Jun 2026 08:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / बकरीद पर सूर्या का कत्ल करने वाला असद एनकाउंटर में 7 राउंड फायरिंग के बाद हुआ था ढ़ेर, दोनों तरफ से हुई थी गोलियों की बरसात

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