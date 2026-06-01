बकरीद पर सूर्या का कत्ल करने वाला असद एनकाउंटर में 7 राउंड फायरिंग के बाद हुआ था ढ़ेर, दोनों तरफ से हुई थी गोलियों की बरसात

Asad Encounter: बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद रविवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वारदात को अंजाम देने के बाद से असद फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही थी। सूर्या की हत्या के बाद इलाके में लोगों में काफी गुस्सा था। परिजन और कई हिंदू संगठन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि असद इलाके में आने वाला है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया।