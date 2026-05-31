31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

दोस्त से पैसे लेने जा रहा था असद, फरार होने की थी प्लानिंग, लेकिन तभी धाएं, धाएं, धाएं, सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर

Ghaziabad Police Encounter: सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 50 हजार के इनामी असद की गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आरोपी हत्या के बाद से फरार था और इलाके से भागने की तैयारी कर रहा था।

3 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshita Saini

May 31, 2026

Asad Encounter

सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी की फरार होने की थी प्लानिंग

Asad Encounter: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों में काफी गुस्सा और चर्चा थी। पुलिस भी इस मामले के आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। असद पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह मर्डर के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वह इलाके से भागने की फिराक में था, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में असद घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद लगातार बदल रहा था ठिकाना

सूर्या चौहान की हत्या के बाद से ही असद पुलिस की पकड़ से दूर था। जांच एजेंसियां लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी बीच सूचना मिली कि वह अपने एक परिचित से मिलने आने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी थी।

पैसे लेकर शहर छोड़ने की फिराक में था आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि असद अपने एक साथी से कुछ पैसे लेने वाला था। माना जा रहा है कि वह रकम लेकर इलाके से बाहर भागने की तैयारी कर रहा था। इसी सूचना के बाद कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को उम्मीद थी कि आरोपी जल्द ही उनके जाल में फंस जाएगा। अधिकारियों ने अलग-अलग टीमों को सक्रिय कर इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया ताकि किसी भी हाल में आरोपी बचकर न निकल सके।

पुलिस को देखते ही शुरू कर दी फायरिंग

वसुंधरा इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे भागने लगे। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान असद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बीच असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश अब भी जारी है।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

मुठभेड़ के बाद घायल असद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अस्पताल में जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से एक अवैध पिस्तौल और बाइक बरामद की गई है।

सूर्या हत्याकांड में पहले ही हो चुकी थीं गिरफ्तारियां

सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान कुल पांच लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें से तीन आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, जबकि असद और उसका एक साथी फरार थे। असद को मुख्य आरोपी माना जा रहा था। उसकी मौत के बाद अब पुलिस का पूरा फोकस फरार साथी की गिरफ्तारी पर है, ताकि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

28 मई को चाकुओं से गोदकर की गई थी हत्या

28 मई को हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। आरोप है कि असद ने सूर्या को मिलने के बहाने बुलाया था। जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, पहले से मौजूद कई युवकों ने उसे घेर लिया। इसके बाद उस पर लगातार चाकुओं से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस हत्यकांड के पीछे की वजह 8 महीले पुरानी रंजिश सामने आ रही है।

ये भी पढ़ें

सूर्या की मां की एक मांग हुई पूरी, रो-रो कर सबके सामने रखी थी अपनी इच्छा, पड़ोसी बोले- बाकी की मांगें भी पूरी हो
गाज़ियाबाद
Surya Murder Case Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

murder news

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 May 2026 11:27 am

Published on:

31 May 2026 11:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / दोस्त से पैसे लेने जा रहा था असद, फरार होने की थी प्लानिंग, लेकिन तभी धाएं, धाएं, धाएं, सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बकरीद पर सूर्या को मारने वाला एनकाउंटर में मारा गया असद पैसे लेने आ रहा था, यहां जानिए मुठभेड़ की पूरा इनसाइड स्टोरी

inside story of assad encounter main accused who killed surya in ghaziabad on bakrid 2026 latest update
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर, लेकिन अब भी कितने आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से दूर? मामले में नया अपडेट

sad encounter Indirapuram, Police encounter in Ghaziabad
गाज़ियाबाद

गर्लफ्रेंड कर रही थी इंतजार, एथलीट चिराग त्यागी हत्या कांड में दोस्त ने कबूल किया अपराध, बताया यह कारण

Chirag Tyagi Murder Case
गाज़ियाबाद

बकरीद पर हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद बोली सूर्या की मां-मुझे उसकी लाश दिखाई जाए

surya murder case latest update what deceased mother say after assad encounter in ghaziabad bakrid 2026
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर में मारा जाने वाला कौन था असद, यूपी पुलिस ने रखा था 50 हजार का इनाम

Murder
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.