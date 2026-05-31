दोस्त से पैसे लेने जा रहा था असद, फरार होने की थी प्लानिंग, लेकिन तभी धाएं, धाएं, धाएं, सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर

Asad Encounter: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों में काफी गुस्सा और चर्चा थी। पुलिस भी इस मामले के आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। असद पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह मर्डर के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वह इलाके से भागने की फिराक में था, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में असद घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।