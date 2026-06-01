1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर केस में ताजा अपडेट! रिकॉर्ड से गायब है असद की गली; संपत्ति की होगी जांच

Surya Murder Case Update Assad Encounter Ghaziabad: बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर केस में ताजा अपडेट सामने आया है। जिस गली में आरोपी असद अपने परिवार के साथ रह रहा था, वह गली ही नगरपालिका के पुराने सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshul Mehra

Jun 01, 2026

surya murder case update assad killed in encounter street missing from municipal records ghaziabad bakrid

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Surya Murder Case Update Assad Encounter Ghaziabad:गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब प्रशासन ने आरोपियों की संपत्तियों की जांच तेज कर दी है। नगरपालिका परिषद और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मामले में सर्वे शुरू कर दिया है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

नगरपालिका रिकॉर्ड से गायब मिली पूरी गली

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि नवनीत विहार की जिस गली में आरोपी असदअपने परिवार के साथ रह रहा था, वह गली ही नगरपालिका के पुराने सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। साल 2018 में किए गए नगरपालिका सर्वे में क्षेत्र की अधिकांश गलियों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आरोपी के मकान वाली गली का कोई उल्लेख नहीं मिला।

असद के मकान को लेकर भी बना हुआ है संशय

प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों से आरोपी के मकान को लेकर अलग-अलग जानकारियां मिलीं। कुछ लोगों ने बताया कि असद का परिवार करीब छह महीने पहले किराये पर रहने आया था, जबकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार ने हाल ही में यह मकान खरीद लिया था। मकान पर ताला लगे होने के कारण अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं।

जांच के लिए मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम

शनिवार को नगरपालिका परिषद के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार, कर निरीक्षक दीक्षा चौहान, लेखपाल पंकज सक्सेना समेत अन्य अधिकारी नवनीत विहार पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि जिस गली में आरोपी रह रहा था, वहां पांच से छह मकान मौजूद हैं।

सिर्फ एक मकान का मिला रिकॉर्ड

अधिकारियों के अनुसार गली के एक छोर पर स्थित केवल एक मकान का ही रिकॉर्ड नगरपालिका के सर्वे दस्तावेजों में दर्ज मिला। आरोपी असद के मकान समेत अन्य कई मकानों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इससे प्रशासनिक रिकॉर्ड और कर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी होगी जांच

एक निजी चैनल से बातचीत में तहसीलदार आलोक ने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की संपत्तियों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। सभी संबंधित जानकारियां जुटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

गृहकर रिकॉर्ड की भी होगी समीक्षा

कर निरीक्षक दीक्षा चौहान ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि जिस गली का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, वहां गृहकर से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र की अन्य गलियों का भी सर्वे कराया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और भी ऐसे मकान या गलियां तो नहीं हैं जो अब तक नगरपालिका के रिकॉर्ड और कर प्रणाली से बाहर हैं।

खोड़ा क्षेत्र में चल सकता है व्यापक सर्वे अभियान

प्रशासन का मानना है कि खोड़ा क्षेत्र में कई ऐसी गलियां और मकान हो सकते हैं जो नगरपालिका बनने के बाद भी न तो गृहकर रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं और न ही उनसे किसी प्रकार का कर वसूला गया है। इसी वजह से अब व्यापक स्तर पर सर्वे अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।

रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बकरीद पर हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद बोली सूर्या की मां-मुझे उसकी लाश दिखाई जाए
गाज़ियाबाद
surya murder case latest update what deceased mother say after assad encounter in ghaziabad bakrid 2026

ये भी पढ़ें

‘पुलिस ने जानबूझकर किया असद का एनकाउंटर? बहन से थी सूर्या की दोस्ती’, समाजवादी पार्टी के नेता ने उठाए सवाल
गाज़ियाबाद
surya murder case update ghaziabad samajwadi party leader raises questions on assad encounter bakrid 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 07:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर केस में ताजा अपडेट! रिकॉर्ड से गायब है असद की गली; संपत्ति की होगी जांच

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बकरीद पर सूर्या का कत्ल करने वाला असद एनकाउंटर में 7 राउंड फायरिंग के बाद हुआ था ढ़ेर, दोनों तरफ से हुई थी गोलियों की बरसात

Asad Encounter
गाज़ियाबाद

‘पुलिस ने जानबूझकर किया असद का एनकाउंटर? बहन से थी सूर्या की दोस्ती’, समाजवादी पार्टी के नेता ने उठाए सवाल

surya murder case update ghaziabad samajwadi party leader raises questions on assad encounter bakrid 2026
गाज़ियाबाद

Chirag Tyagi Murder: ‘अंकल जी’ कहकर घर आता था दोस्त, बेटे की लाश देख छलका चिराग के पिता का दर्द, कहा- असद की तरह ही कातिल का एनकाउंटर हो

Ghaziabad Murder Case,
गाज़ियाबाद

Surya Murder: बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर के बाद 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर कहा- प्लान बनाकर मर्डर किया

Surya Chauhan Murder Case Update
गाज़ियाबाद

गोल्ड मेडल जीतकर घर लौट रहे इंटरनेशनल पैरा रनर की हत्या, जलन में साथी खिलाड़ी ने ही मारी गोली

ghaziabad para athlete chirag tyagi
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.