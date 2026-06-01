‘पुलिस ने जानबूझकर किया असद का एनकाउंटर? बहन से थी सूर्या की दोस्ती’, समाजवादी पार्टी के नेता ने उठाए सवाल

Surya Murder Case Update Assad Encounter In Ghaziabad: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में किशोर सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद को पुलिस ने रविवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी प्रवक्ता अमीक जामेई ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।