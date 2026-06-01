बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले एनकाउंटर में मारे गए असद के पिता को हुई जेल, सौतेली मां के साथ रहता मुख्य आरोपी

शनिवार देर रात करीब 2 बजे वसुंधरा की ओर से बाइक पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने रुकने का संकेत दिया। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पीछा करने के दौरान उसने कई राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। बाद में घायल आरोपी की पहचान असद के रूप में हुई।