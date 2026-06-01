सूर्या हत्याकांड: ‘तुम्हारे भाई ने एक मर्डर कर दिया है’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा असद का वीडियो, जानें कितनी है सच्चाई?

पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि असद दोस्त से पैसे लेने के लिए इलाक में आने वाला है। जानकारी के अनुसार उसके फरार होने की प्लानिंग थी। पुलिस ने पूरे इलाके में जाल फैला लिया था। पुलसि ने हर वाहन की जांच-पड़ताल करनी शुरू कर दी थी। तभी उन्हें दो बािक सवार दिके जिन्हें देखकर पुलिस ने रुकने के लिए कहा। बाइक पर बैठे दो लोगों में से एक की पहचान असद के रूप में हुई थी। लेकिन तभी बचने के लिए असद ने फायरिंग स्टार्ट की और 7 राउंड फयरिंग के बाद वह घायल हो गया था।