‘इलाके में चप्प-चप्पे पर पुलिस!’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले एनकाउंटर में मारे गए असद के पड़ोसियों ने क्या कहा?

आरोपी असद के पड़ोसी मोहम्मद इमरान ने कहा कि सूर्या की हत्या उनके घर के पास ही हुई थी और असद का घर भी बगल की गली में है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इमरान के मुताबिक, बकरीद जैसे त्योहार के दिन हुई इस वारदात ने मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाया और असद ने पूरे समाज को बदनाम किया।