‘जब तक एनकाउंटर नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं’, पैरा एथलेटिक्स चिराग त्यागी की हत्या के मामले में नया अपडेट

घटनास्थल से पुलिस को चिराग का मोबाइल और उसका बैग पूरी तरह सुरक्षित मिला है। सामान चोरी न होने की वजह से पुलिस का मानना है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई है। अब पुलिस की तफ्तीश मुख्य रूप से तीन अलग-अलग कोणों पर घूम रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं खेल जगत में चिराग की लगातार बढ़ती कामयाबी से जलकर किसी पेशेवर प्रतिद्वंद्वी ने तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया या फिर इसके पीछे रुपयों का कोई पुराना लेनदेन या कोई निजी रिश्ते का मामला तो नहीं है।पुलिस अब इन सभी संभावनाओं को टटोल रही हैं।