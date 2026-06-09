दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड: साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती सभी 13 मरीज सुरक्षित, 4 विदेशी मरीजों को आज मिलेगी छुट्टी

Malviya Nagar Fire Patients ICU: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों को लेकर साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल ने ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी मरीज अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति चिकित्सकीय रूप से स्थिर बनी हुई है। अस्पताल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस समय मालवीय नगर आग हादसे से जुड़े कुल १३ मरीज मैक्स अस्पताल परिसर में उपचाराधीन हैं, जिन्हें डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है।