Delhi Fire: दिल्ली अग्निकांड में फरिश्ता बना गद्दे वाला, सरदार पटेल सेवा दल ने की 1 लाख की मदद

Hauz Rani fire incident: दिल्ली की हौजरानी इलाके के लिए किसी खौफनाक दौर था। होटल की ऊपरी मंजिलों से आग की ऊंची लपटें और काला धुआं निकल रहा था। अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और छतों से चीख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। हर तरफ अफरातफरी और चीख-पुकार मची थी। ऐसे में अपनी जान और नुकसान की परवाह किए बिना, एक आम दुकानदार ने इंसानियत की वो मिसाल पेश की जिसे देख हर कोई हैरान है। हम बात कर रहे हैं रियाजुद्दीन की, जिन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए सरदार पटेल सेवा दल ने एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है।