पैसों से बड़ी इंसानियत: दिल्ली आग हादसे में 2 लाख के गद्दे कुर्बान कर फरिश्ता बने बाप-बेटे, बोले- चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब हिंदुस्तानी हैं

आग की लपटे फैलने के कारण और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग आग झुलसने से बचने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। छलांग लगाते लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन और उनके बेटे ने अपनी दुकान से गद्दे निकालकर बिछा दिए। जानकारी के मुताबिक, रियाजुद्दीन की करीब 40 साल पुरानी गद्दे की दुकान है। उनके बेटे अरमान ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे एक पड़ोसी ने उन्हें आग लगने की बात बताई। जब वो वहां पहुंचकर देखा मंजर बहुत दर्दनाक था। ग्राउंड फ्लोर पर भयंकर आग लगी थी और लोग ऊपर की मंजिलों पर फंसकर चिल्लाकर कह रहे थे कि क्या हम नीचे कूद जाएं अरमान ने बिना एक पल गंवाए अपनी दुकान से 20-22 नए गद्दे और रजाइयां निकालीं और सड़क पर एक के ऊपर एक बिछा दीं। इससे एक गद्देदार सुरक्षा कवच बन गया और ऊपर से कूद रहे लोग सुरक्षित बच गए।