4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पैसों से बड़ी इंसानियत: दिल्ली आग हादसे में 2 लाख के गद्दे कुर्बान कर फरिश्ता बने बाप-बेटे, बोले- चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब हिंदुस्तानी हैं

Malviya nagar fire accident: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल लगी आग के बाद हर व्यक्ति मदद के लिए आगे आते हुए दिखाई दे रहा था इसी दौरान दिल्ली के एक बाप और बेटे की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसको देखकर आप भी ताज्जुब करेंगे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Jun 04, 2026

malviya nagar fire accident

PHOTO IANS

Malviya nagar fire accident: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लरिश स्टेस होटल में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से भीषण हादसा हो गया। कुछ ही देर में आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण होटल में फंसे 21 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 9 भारतीय और 12 विदेशी मेहमान शामिल थे। यह हादसा और भी भयावक हो सकता था, लेकिन वहीं सामने गद्दे की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने अपनी इंसानियत से कई लोगों की जान बचा ली।

दिल्ली के बाप-बेटे ने मिलकर बचाई कई जाने

आग की लपटे फैलने के कारण और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग आग झुलसने से बचने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। छलांग लगाते लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन और उनके बेटे ने अपनी दुकान से गद्दे निकालकर बिछा दिए। जानकारी के मुताबिक, रियाजुद्दीन की करीब 40 साल पुरानी गद्दे की दुकान है। उनके बेटे अरमान ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे एक पड़ोसी ने उन्हें आग लगने की बात बताई। जब वो वहां पहुंचकर देखा मंजर बहुत दर्दनाक था। ग्राउंड फ्लोर पर भयंकर आग लगी थी और लोग ऊपर की मंजिलों पर फंसकर चिल्लाकर कह रहे थे कि क्या हम नीचे कूद जाएं अरमान ने बिना एक पल गंवाए अपनी दुकान से 20-22 नए गद्दे और रजाइयां निकालीं और सड़क पर एक के ऊपर एक बिछा दीं। इससे एक गद्देदार सुरक्षा कवच बन गया और ऊपर से कूद रहे लोग सुरक्षित बच गए।

2 लाख के गद्दे सड़क पर बिछा दिए

लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन ने अपनी दुकान के 2 लाख के गद्दे बिछा दिए, उनका कहना है कि इंसानियत के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं है। इतना ही नहीं दोनों बाप-बेटे ने मिलकर सबकी मदद करने के साथ ही लाशों और घायलों को ले जाने के लिए अपनी दुकान से चादरें और रजाई के कवर भी दे दिए। रियाजुद्दीन ने दिल छूने वाली बात कही, मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ तो क्या हुआ, इंसानियत के नाते सब बराबर हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। अपने भाइयों की मदद करना मेरा फर्ज था।

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

सोशल मीडिया पर मुआवजे की मांग इस बहादुरी के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस बाप-बेटे की जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस दुकानदार के नुकसान की भरपाई की जाए और उन्हें इनाम दिया जाए। वहीं कुछ लोग उन भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने बिना सेफ्टी नियमों के इस होटल को चलने दिया। कई लोग तो इस भले आदमी की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने को भी तैयार हैं।

Malviya Nagar Fire: 21 लोगों की मौत, सरकार देगी 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50 हजार तक की आर्थिक मदद

ये भी पढ़ें
Malviya Nagar Fire

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 04:08 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पैसों से बड़ी इंसानियत: दिल्ली आग हादसे में 2 लाख के गद्दे कुर्बान कर फरिश्ता बने बाप-बेटे, बोले- चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब हिंदुस्तानी हैं

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

तृणमूल कांग्रेस में 28 साल की सबसे बड़ी बगावत: दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने पलटी बंगाल की सियासत, 60 विधायकों के साथ टूटी TMC

TMC Vertical Split West Bengal
नई दिल्ली

Malviya nagar fire: रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

rekha gupta compensation
नई दिल्ली

Delhi Fire: हादसे के वक्त होटल के पास ही था मालिक, लेकिन डर के मारे भाग निकला, पुलिस के सामने किया कबूल

Delhi Malviya Nagar Fire
नई दिल्ली

Delhi Fire: ‘आग लगने के समय बिल्डिंग की छत से निकलने का रास्ता बंद था’, जांच में बड़ी जानकारी आई सामने

Delhi hotel fire investigation
राष्ट्रीय

गलती पर गलती, ऊपर से ‘स्मार्ट डोर’ भी! कैसे 21 लोगों के लिए काल बना मालवीय नगर का होटल फायर

Delhi Malviya Nagar fire agrawal family death
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.