Malviya Nagar Fire: 21 लोगों की मौत, सरकार देगी 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50 हजार तक की आर्थिक मदद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में लगी भीषण आग पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हादसे में जो जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, उससे उनका दिल बहुत दुखी है। जिन परिवारों के लोगों की इस हादसे में जान गई है, उनके प्रति मुख्यमंत्री ने अपनी गहरी संवेदना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की और भगवान से प्रार्थना की कि इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों को हिम्मत और साहस मिले।