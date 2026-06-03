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दिल्ली में बहुमंजिला होटल में लगी आग से मचा हड़कंप, काबू पाने में जुटी दमकल टीम

Delhi Hotel Fire: साउथ दिल्ली के हौजरानी इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लोर प्रभावित हुए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Jun 03, 2026

Delhi Hotel Fire

दिल्ली में होटल में लगी आग (X)

South Delhi Hauz Rani Fire Incident: साउथ दिल्ली के हौजरानी इलाके में सोमवार को एक होटल में भीषण आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही टाइम में होटल की कई मंजिले इसकी चपेट में आ गईं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी।

मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। प्राथमिकता के आधार पर होटल को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके।

कुछ लोगों के घायल होने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। राहत टीमों द्वारा घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, अभी तक घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई

दमकल विभाग के अनुसार जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रविंदर स्वयं मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

हाल ही में मालवीय नगर में भी लगी थी आग

गौरतलब है कि इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। उस समय आग की सूचना सुबह करीब पौने 10 बजे मिली थी। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था।

दिल्ली में बढ़ती आग की घटनाएं बनी चिंता का विषय

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भीषण गर्मी, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग जैसी तकनीकी समस्याएं इन घटनाओं का प्रमुख कारण बन रही हैं। इसके साथ ही संभावित सुरक्षा लापरवाही को भी इन हादसों के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने मौके पर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे आग से बचाव के सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

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Delhi News

Updated on:

03 Jun 2026 11:04 am

Published on:

03 Jun 2026 10:40 am

Hindi News / National News / दिल्ली में बहुमंजिला होटल में लगी आग से मचा हड़कंप, काबू पाने में जुटी दमकल टीम

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