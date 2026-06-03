दिल्ली में बहुमंजिला होटल में लगी आग से मचा हड़कंप, काबू पाने में जुटी दमकल टीम

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भीषण गर्मी, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग जैसी तकनीकी समस्याएं इन घटनाओं का प्रमुख कारण बन रही हैं। इसके साथ ही संभावित सुरक्षा लापरवाही को भी इन हादसों के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है।