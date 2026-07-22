वायरल वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, जंतर-मंतर पर अब सिविल ड्रेस में तैनात नहीं होंगे जवान

Delhi Police Action:जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की ओर से कथित तौर पर लाठी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब जंतर-मंतर पर ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शन स्थल पर तैनात जवान केवल यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी करेंगे।