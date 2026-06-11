दिल्ली अग्निकांड: बांग्लादेश से अपने पति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आई थी रहाना, अगले ही दिन झुलसी आग में, एक हफ्ते बाद तोड़ा दम

Rahana Akhtar Death: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को एक होटल में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। आग में गंभीर रूप से घायल हुई बांग्लादेशी नागरिक रहाना अख्तर ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रहाना अपने पति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बांग्लादेश से दिल्ली आई थीं। आग लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगभग एक सप्ताह तक उनका उपचार चला। इससे पहले इस हादसे में उनके भाई समेत 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस अग्निकांड में जान गंवाने वाली वह 14 वीं विदेशी नागरिक हैं।