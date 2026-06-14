दिल्ली में स्कूटर की टक्कर से सड़क पर गिरे ट्रैफिक कांस्टेबल, अगले ही पल मालवाहक वाहन ने कुचल दिया; मौत

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल 'छोटा हाथी' मालवाहक वाहन (DL1LN9947) को घटनास्थल से ही जब्त कर लिया गया है। वाहन चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी हेड कांस्टेबल अनिल कुमार के परिजनों को दे दी गई है। अनिल कुमार फिलहाल दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे, जबकि उनका परिवार राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के जटगंवारा गांव में निवास करता है।