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दिल्ली में स्कूटर की टक्कर से सड़क पर गिरे ट्रैफिक कांस्टेबल, अगले ही पल मालवाहक वाहन ने कुचल दिया; मौत

Delhi Ring Road Traffic Cop Death: दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर ड्यूटी के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की स्कूटर से टकराने और फिर मालवाहक वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jun 14, 2026

Delhi Ring Road Traffic Cop Death

प्रतिकात्मक पत्रिका फोटो

Delhi Traffic Police Head Constable Died: देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां उत्तर दिल्ली के आईएसबीटी (ISBT) कश्मीरी गेट के पास ड्यूटी पर तैनात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुखद घटना बीते शनिवार को उस वक्त हुई जब हेड कांस्टेबल रिंग रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कूटर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़े।

टक्कर के बाद मालवाहक वाहन ने कुचला

हादसा इतना अचानक और भयावह था कि जैसे ही हेड कांस्टेबल स्कूटर की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे, अगले ही पल पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन (Goods Carrier) ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। इस दोहरे हादसे में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर ही लहूलुहान हो गए।

इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस जांच में जुटी

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रविवार को पुलिस अधिकारियों ने इस दुखद घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहनों व चालकों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

मालवाहक वाहन जब्त

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल 'छोटा हाथी' मालवाहक वाहन (DL1LN9947) को घटनास्थल से ही जब्त कर लिया गया है। वाहन चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी हेड कांस्टेबल अनिल कुमार के परिजनों को दे दी गई है। अनिल कुमार फिलहाल दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे, जबकि उनका परिवार राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के जटगंवारा गांव में निवास करता है।

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Updated on:

14 Jun 2026 11:33 am

Published on:

14 Jun 2026 11:10 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में स्कूटर की टक्कर से सड़क पर गिरे ट्रैफिक कांस्टेबल, अगले ही पल मालवाहक वाहन ने कुचल दिया; मौत

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