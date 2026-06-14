दिल्ली में 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, वारदात के बाद तीन आरोपी फरार

17 Year Old Boy Killed: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रविवार तड़के एक 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, वारदात रात करीब 12:30 बजे डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास हुई, जहां तीन लोगों ने मिलकर किशोर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की जांच जारी है।