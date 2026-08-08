‘शिकायत की, फिर भी एक्शन नहीं हुआ’, CJP प्रदर्शन में महिला ने जुनैद पर लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर किसी दूसरे मामले में टीम से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो जुनैद के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। वह चाहती है कि इस मामले को भी गंभीरता से लिया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मिले। महिला ने यह भी दावा किया कि शिकायत के बाद जुनैद झारखंड चला गया था।