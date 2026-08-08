8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

दिल्ली में दर्दनाक हादसा: नशे में पुलिसकर्मी के बेटे ने Mercedes से बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत

Speeding Mercedes Hits WagonR Narela: दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने वैगनआर को टक्कर मारी। हादसों की चपेट में आने से सुबह की सैर पर निकली बुजुर्ग महिला की मौत। पुलिस ने नशे में धुत कार चालक को गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Aug 08, 2026

Speeding Mercedes Hits WagonR Narela

नशे में पुलिसकर्मी के बेटे ने Mercedes से बुजुर्ग महिला को कुचला, फोटो सोर्स- ANI

Delhi Narela Mercedes Accident: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में आज सुबह रफ्तार और लापरवाही का एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। मामूरपुर स्थित हिमालय अपार्टमेंट्स के बाहर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दूसरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से सुबह की सैर पर निकलीं 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी उर्मिला के रूप में हुई है।

गाड़ियों की भिड़ंत के बीच फंसीं बुजुर्ग महिला

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, यह हादसा आज सुबह करीब 8 बजे हुआ। अनियंत्रित मर्सिडीज ने सामने से आ रही वैगनआर (Wagon R) कार में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैगनआर पीछे की ओर उछलकर दूर खड़े एक थ्री-व्हीलर लोडिंग वाहन से जा टकराई। इसी दौरान वहां से गुजर रहीं उर्मिला दोनों गाड़ियों के बीच में फंस गईं और गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, वैगनआर चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया।

हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर का बेटा चला रहा था कार

हादसे के वक्त मर्सिडीज कार की कमान हरियाणा पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के बेटे शुभम के हाथों में थी। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शुभम भारी नशे की हालत में था और काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद के दृश्यों में चालक बदहवास हालत में ड्राइविंग सीट पर बैठा दिख रहा है और कार के कप होल्डर में शराब की एक बोतल भी रखी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह लग्जरी कार शुभम के किसी दोस्त की है, जिसे वह एक दिन पहले मांगकर लाया था।

आरोपी गिरफ्तार, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने आरोपी शुभम को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है ताकि खून में अल्कोहल की पुष्टि हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ लापरवाही से मौत समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

तेज रफ्तार और लापरवाही का बढ़ता ग्राफ

यह हादसा एक बार फिर शहरों में लग्जरी गाड़ियों से होने वाली तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग की गंभीर समस्या को उजागर करता है। इससे पहले भी वसंत कुंज में मर्सिडीज हादसे और पुणे के चर्चित पोर्श (Porsche) केस में बेकाबू रफ्तार कई बेकसूरों की जान ले चुकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Updated on:

08 Aug 2026 02:40 pm

Published on:

08 Aug 2026 02:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में दर्दनाक हादसा: नशे में पुलिसकर्मी के बेटे ने Mercedes से बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी vs किरेन रिजिजू: महिला आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, परिसीमन को लेकर आमने-सामने

Gandhi vs Kiren Rijiju
राष्ट्रीय

दिल्ली: तेज बारिश से ढही पार्किंग की दीवार, मलबे में दबकर दर्जन भर गाड़ियां चकनाचूर; MCD के ड्रेनेज सिस्टम पर उठे सवाल

Delhi Deoli Wall Collapse News
नई दिल्ली

महिला आरक्षण से परिसीमन तक, सरकार के बिल पर विपक्ष का बड़ा हमला, बताया ‘साजिश’

Delimitation Controversy
राष्ट्रीय

‘शिकायत की, फिर भी एक्शन नहीं हुआ’, CJP प्रदर्शन में महिला ने जुनैद पर लगाए गंभीर आरोप

Mohammad Junaid
नई दिल्ली

सिक्योरिटी गार्ड ने AIIMS Delhi में महिला मरीज से की बदसलूकी, FIR दर्ज

delhi aiims news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.