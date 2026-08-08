दिल्ली में दर्दनाक हादसा: नशे में पुलिसकर्मी के बेटे ने Mercedes से बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत

हादसे के वक्त मर्सिडीज कार की कमान हरियाणा पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के बेटे शुभम के हाथों में थी। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शुभम भारी नशे की हालत में था और काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद के दृश्यों में चालक बदहवास हालत में ड्राइविंग सीट पर बैठा दिख रहा है और कार के कप होल्डर में शराब की एक बोतल भी रखी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह लग्जरी कार शुभम के किसी दोस्त की है, जिसे वह एक दिन पहले मांगकर लाया था।