‘यादगार सुबह’: PM नरेंद्र मोदी से मिले राघव चड्ढा, बोले- मुलाकात में मिला मार्गदर्शन हमेशा याद रहेगा

हाल ही में NEET पेपर लीक मामले को लेकर राघव चड्ढा की चुप्पी पर सवाल उठे थे। लोगों ने उनसे पूछा था कि विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले चड्ढा अब इस मामले पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा सक्रिय क्यों नहीं हैं। इस पर राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सरकार से सवाल पूछना, मुद्दों को उठाना और जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि, अब वह सत्ता पक्ष का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी भूमिका बदल गई है और उनकी प्राथमिकता केवल सवाल उठाने के बजाय समस्या का समाधान तलाशना है।