हनीट्रैप में फंसे वायुसेना के विंग कमांडर गिरफ्तार, पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज भेजने के आरोप में चार्जशीट दाखिल

मामले की जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फील्ड यूनिट में कार्यरत अधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए एक फर्जी महिला प्रोफाइल से फंसाया गया था। वीडियो कॉल और चैट के माध्यम से संपर्क बढ़ाकर महिला हैंडलर ने सैन्य आवाजाही, सैनिकों की तैनाती, रणनीतिक फोटो और वीडियो जैसी संवेदनशील जानकारियां मांगीं। आरोपी अधिकारी ने ये डेटा डिजिटल माध्यमों से भेजा। इसके अलावा, आरोपी पर अपने ही एक साथी अधिकारी के मोबाइल में जासूसी सॉफ्टवेयर (स्पायवेयर) डालकर उसका डेटा चोरी करने का भी आरोप है।