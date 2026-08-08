‘मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं…’, दीक्षांत समारोह में जब PM मोदी ने ली चुटकी, तो ठहाकों से गूंज उठा IIT दिल्ली

PM Modi IIT Delhi Convocation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस भव्य समारोह में 587 पीएचडी स्कॉलर्स सहित 3,000 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छात्रों की उपलब्धियों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज छात्रों के परिवार अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें भी छात्रों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आज सभी छात्र एक जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके मन में भविष्य को लेकर अलग-अलग विचार चल रहे होंगे। मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, लेकिन इस बात को जानता हूं।