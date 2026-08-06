‘गद्दारी का दाग हमने धोया, अब डबल गेम मत खेलो’: एकनाथ शिंदे पर भड़के मनोज जरांगे, दी सीटें हराने की धमकी

Manoj Jarange on Eknath Shinde: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आंदोलन की शुरुआत से शिंदे के प्रति नरम रुख रखने वाले जरांगे ने पहली बार उन्हें सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि आप पर लगा गद्दारी का दाग मराठा समाज की वजह से ही धुला था, इसे मत भूलिए। जरांगे के इस बयान को मराठा आंदोलन और महायुति सरकार के बीच बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है।