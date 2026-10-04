महाराष्ट्र में मौसम का बदला मिजाज: कोंकण में गर्मी-उमस का अलर्ट, विदर्भ और पश्चिमी हिस्से में बारिश के आसार

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई शुरू होने के बाद अब मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने लगा है। हालांकि, कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में 4 से 8 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों के मौसम की स्थिति बताई है। इसके अनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में अगले दो दिनों तक कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है, जबकि कुछ जिलों में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।