भारी बारिश से बिजली और सड़क व्यवस्था प्रभावित, CM Yogi ने दिए जल्द सुधार के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और बारिश से हुए नुकसान का तत्काल आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जहां बिजली के खंभे टूटे या क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां मरम्मत कार्य प्राथमिकता से कराया जाए। इसी तरह टूटे या क्षतिग्रस्त तारों को दुरुस्त करने के साथ विद्युत आपूर्ति से जुड़े अन्य उपकरणों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचने से कई इलाकों में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर विद्युत विभाग की टीमों को सक्रिय रखने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उसके आधार पर बहाली का काम तेजी से आगे बढ़ाने को कहा गया है।