Bijli Vibhag: जुग्गौर में बिजली कनेक्शन अटका, साइट विजिट नहीं होने पर उपभोक्ता ने उठाए गंभीर सवाल

मामले में सबसे अहम बात यह बताई जा रही है कि संबंधित कनेक्शन अवर अभियंता हरेंद्र की आईडी पर है। इसी आधार पर उपभोक्ता ने सवाल उठाया है कि आवेदन के बाद होने वाली कार्रवाई की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है। यदि कनेक्शन की प्रक्रिया संबंधित अवर अभियंता के स्तर पर दर्ज है तो साइट विजिट और आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। उपभोक्ता का कहना है कि उसे केवल यह जानना है कि उसका आवेदन किस स्थिति में है और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। विभागीय स्तर से यदि किसी दस्तावेज, निरीक्षण या अन्य औपचारिकता की जरूरत है तो इसकी जानकारी भी उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।