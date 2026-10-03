यूपी में बड़े पैमाने पर 23 PCS अफसरों के तबादले, कई जिलों के CDO और ADM बदले

23 PCS Transfer: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस स्थानांतरण सूची में अपर जिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, उपजिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और विकास प्राधिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई अधिकारियों को जिलों में भेजा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को विभागीय एवं संस्थागत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।



तबादलों से प्रदेश के कई जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ है। देवरिया, संतकबीरनगर, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, कुशीनगर, जालौन, प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आजमगढ़ और वाराणसी समेत कई स्थानों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।