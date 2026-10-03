UP Politics: 2027 की तैयारी में अपना दल एस का बड़ा अभियान, अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की बनाई रणनीति

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में हुई संगठनात्मक समीक्षा बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। रिपोर्टों के अनुसार बैठक में बूथ प्रबंधन, संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता जैसे विषय प्रमुख रहे। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को गांव, क्षेत्र और बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने और संगठनात्मक गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने की बात कही। पार्टी के लिए आगामी चुनाव की तैयारियों में स्थानीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर बड़े कार्यकर्ता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।