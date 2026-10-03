कौन हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? AJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- इंडिया अलायंस का हिस्सा होगी पार्टी, जानिए राजनीतिक सफर

Swami Prasad Maurya joins India Alliance: उत्तर प्रदेशकी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अपनी जनता पार्टी (AJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्रीस्वामी प्रसाद मौर्यने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी अब विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकजुटता को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह देशभर में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के एजेंडे पर काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, दोनों पक्षों की समान विचारधारा को देखते हुए अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनकर आगामी चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बताते हैं कौन हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके राजनीतिक सफर के बारे में।