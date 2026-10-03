UP Cyber Crime: साइबर ठगी पर यूपी पुलिस का डिजिटल वार, 34 फीसदी रकम फ्रीज, राष्ट्रीय औसत से आगे

UP CyberCrime Digital Fraud: साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल तकनीक और त्वरित कार्रवाई के जरिए साइबर ठगी से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने पर अपना फोकस बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुसार सितंबर में साइबर फ्रॉड की रकम फ्रीज कराने की प्रदेश की दर 34 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 31 प्रतिशत दर्ज किया गया। साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद रकम को तत्काल रोकने और उसे रिकवर कराने के लिए साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है।

प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने की रणनीति केवल ठगी करने वालों तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय ठगी के बाद धनराशि के प्रवाह को रोकने पर भी केंद्रित है। रियल टाइम रूटिंग, बैंकिंग सिस्टम के साथ समन्वय और डिजिटल डेटा के इस्तेमाल के जरिए संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर रकम को फ्रीज कराने की कोशिश की जा रही है। इससे साइबर अपराधियों को रकम एक खाते से दूसरे खाते में तेजी से स्थानांतरित करने से रोकने में मदद मिलने का दावा किया गया है।