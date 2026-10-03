योगी के स्कॉलरशिप कार्यक्रम पर दानिश आजाद का बयान, बोले- युवाओं की शिक्षा को आगे बढ़ा रही सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम को लेकर कहा कि यह दिन प्रदेश के युवाओं और जेन-जी छात्रों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप छात्रों के सपनों को पूरा करने की दिशा में रास्ता है। दानिश ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि तब छात्रवृत्ति मार्च-अप्रैल में आती थी और कई बार इसके नहीं मिलने से बच्चों को एडमिट कार्ड तक नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। इस साल चौथी बार मुख्यमंत्री खुद युवाओं के बीच पहुंचकर छात्रवृत्ति देंगे।