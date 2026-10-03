‘न रोजगार मिला, ना ही महंगाई कम हुई’, सपा नेता फखरुल हसन चांद बोले- भाजपा ने केवल हिंदू-मुसलमान का मुद्दा उठाया है

दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने गुजरात में UCC बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर प्रतिक्रिया दी। रशीदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उत्तराखंड में आपने जो UCC लागू किया था, क्या वहां तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? क्या वहां महंगाई कम हो गई? क्या वहां की शिक्षा व्यवस्था सही हो गई? यह सब कुछ छोड़कर UCC लाकर जानबूझकर हिंदू-मुसलमान या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना और जानबूझकर अपने वोट इकट्ठे करना एक नया चलन बन गया है। उन्हेंने कहा कि संविधान ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों को जो अधिकार दिए हैं, उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए।