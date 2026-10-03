‘राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं’, अजय राय बोले- कांग्रेस ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (ANI Photo)
Uttar Pradesh Politics:लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आराधना मिश्रा ‘मोना’ की नियुक्ति के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आराधना मिश्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं। अजय राय ने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और इस दौरान कार्यकर्ताओं का उन्हें लगातार सहयोग मिला।
अजय राय ने अपने बयान में राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते समय उन्हें शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी का समर्थन मिला। अजय राय ने बताया कि उन्होंने वाराणसी में 4.6 लाख वोट हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मचारियों, चालकों, स्टाफ, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी धन्यवाद दिया, जो उनके साथ खड़े रहे।
अजय राय ने कहा कि यह नेतृत्व का स्नेह, समर्थन और प्रेम ही है। परिस्थितियां समय-समय पर बदलती रहती हैं और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैंने जिम्मेदारी से काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, उसे मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं। हमने दिन-रात मेहनत की है।
राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर अजय राय ने कहा कि लोगों में कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति एक भावना है। जिस तरह से राहुल संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग जाति और समुदाय से ऊपर उठकर उनके साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस मजबूत है, तो देश मजबूत है; अगर कांग्रेस कमजोर है, तो देश कमजोर है।
प्रदेश कांग्रेस की नई टीम को लेकर अजय राय ने कहा कि मुझसे न तो इस्तीफा देने को कहा गया और न ही पार्टी ने मुझ पर कभी दबाव डाला। मैं बस पार्टी के निर्देशों का पालन करता हूं। मैंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। हमने राज्य के बारे में चर्चा की इसे कैसे मजबूत किया जाए, क्या काम करने की जरूरत है और किसे सशक्त बनाने की जरूरत है और हमने इन मामलों पर खुलकर बात की।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से काम करने की अपील करते हुए कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वे पूरी ताकत से काम करें और कड़ी मेहनत करें। मैंने अपना कर्तव्य, अपना धर्म और अपना दायित्व निभाया है और भविष्य में भी पूरी ईमानदारी और जोश के साथ ऐसा करना जारी रखूंगा। आखिरकार, हम काशी के निवासी और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं; हमें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। महादेव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे।
आराधना मिश्रा के राजनीतिक अनुभव और परिवार का जिक्र करते हुए अजय राय ने कहा कि आराधना मिश्रा तीन बार विधायक रह चुकी हैं और उनके परिवार का काफी दबदबा है। देखिए, इस बार कांग्रेस का समीकरण और भी मजबूत है। इस बार मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के कुकर्म जबरन वसूली और चोरी हैं। उन्होंने गोरखपुर में देवता के लिए आवंटित धन का भी दुरुपयोग किया। वहां के सांसद ने इसे बदलने का वादा किया है।
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