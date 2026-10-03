‘राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं’, अजय राय बोले- कांग्रेस ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई

Uttar Pradesh Politics:लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आराधना मिश्रा ‘मोना’ की नियुक्ति के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आराधना मिश्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं। अजय राय ने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और इस दौरान कार्यकर्ताओं का उन्हें लगातार सहयोग मिला।