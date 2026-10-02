2027 से पहले UP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल! आराधना मिश्रा बन सकती हैं नई प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को भी बड़ी जिम्मेदारी

इमरान मसूद (Photo - IANS)
UP Congress New President Aradhana Mishra Mona: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह रामपुर खास से विधायक और सीएलपी नेता आराधना मिश्रा (मोना) को यूपी कांग्रेस की नई कमान सौंपी जा सकती है।
पार्टी हाईकमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार रखने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती का नया फॉर्मूला भी बना रहे हैं।
कांग्रेस का मुख्य मकसद ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और ओबीसी समुदायों के बीच संतुलन बिठाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेलना है। पार्टी हाईकमान जल्द ही इस नए संगठनात्मक ढांचे की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई चुनावी टीम का खाका तैयार होगा।
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