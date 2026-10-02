2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

2027 से पहले UP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल! आराधना मिश्रा बन सकती हैं नई प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को भी बड़ी जिम्मेदारी

UP Congress New President: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आराधना मिश्रा को नया प्रदेश अध्यक्ष और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Oct 02, 2026

milan pradhan arrest nandigram congress candidate what mp imran masood say

इमरान मसूद (Photo - IANS)

UP Congress New President Aradhana Mishra Mona: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह रामपुर खास से विधायक और सीएलपी नेता आराधना मिश्रा (मोना) को यूपी कांग्रेस की नई कमान सौंपी जा सकती है।

इमरान मसूद को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी हाईकमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार रखने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती का नया फॉर्मूला भी बना रहे हैं।

सोशल इंजीनियरिंग से साधेंगे समीकरण

कांग्रेस का मुख्य मकसद ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और ओबीसी समुदायों के बीच संतुलन बिठाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेलना है। पार्टी हाईकमान जल्द ही इस नए संगठनात्मक ढांचे की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई चुनावी टीम का खाका तैयार होगा।

यह खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 07:00 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2027 से पहले UP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल! आराधना मिश्रा बन सकती हैं नई प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को भी बड़ी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अतीक-मुख्तार के बाद कौन? शंकर पांडे और रॉबिन सिंह की क्राइम सिंडिकेट की इनसाइड स्टोरी

UP Crime Syndicate
लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2027: कांग्रेस को सपा की क्यों है जरूरत

Rahul Gandhi
राज्य

राज्यसभा चुनाव में भाजपा की तैयारी: BJP के राज्यसभा पैनल में 2027 का जातीय और क्षेत्रीय गणित

bjp Rajya Sabha Candidates
लखनऊ

बापू की जयंती पर सीएम योगी का देसी अंदाज, गांधी आश्रम में खरीदा खादी का गमछा

हजरतगंज के गांधी आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री, खादी अपनाने और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने का दिया संदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सपा के राज्यसभा दांव में 2027 की सियासत: रामगोपाल की वापसी, नथवानी से उद्योग जगत को साधने का संदेश

SP Rajya Sabha Candidates
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.