2027 से पहले UP कांग्रेस में बड़ा फेरबदल! आराधना मिश्रा बन सकती हैं नई प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को भी बड़ी जिम्मेदारी

UP Congress New President Aradhana Mishra Mona: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह रामपुर खास से विधायक और सीएलपी नेता आराधना मिश्रा (मोना) को यूपी कांग्रेस की नई कमान सौंपी जा सकती है।