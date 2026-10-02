उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2027: कांग्रेस को सपा की क्यों है जरूरत

2024 के लोक सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए सपा और कांग्रेस, दोनों की उम्मीदें इस बार निश्चित रूप से बढ़ी होंगी। 2024 में यूपी से बीजेपी के सांसदों की संख्या 62 से गिर कर 33 पर जा पहुंची थी। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि लोक सभा चुनाव के समय वाले फैक्टर बीजेपी के लिए विधान सभा चुनाव में भी काम करेंगे, लेकिन अगर किया तो इसका ज्यादा फायदा सपा को ही मिलेगा। लोक सभा चुनाव में भी फायदा सपा को ही मिला था। पहली बार उसके 37 उम्मीदवार जीते। कांग्रेस को भी छह सीटें मिली थीं, जो 2009 के बाद उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था।