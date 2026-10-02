मुंबई में CJP के प्रदर्शन पर सौरव दास का बड़ा आरोप, बोले- ‘विरोध के लिए BJP ने भेजे कार्यकर्ता’

मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP की ओर से चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी और इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं, पार्क के आसपास रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन को लेकर अपनी आपत्ति जताई । स्थानीय निवासियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से इलाके में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही में भी परेशानी होती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पार्क में रोजाना बड़ी संख्या में लोग घूमने और मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, ऐसे में लगातार होने वाले प्रदर्शनों से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच मतभेद की स्थिति देखने को मिली।