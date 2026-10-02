मुंबई में SIR के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, देवेंद्र फडणवीस ने कहा- चुनाव आयोग के खिलाफ ‘फर्जी नैरेटिव’ बेनकाब

मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP और कुछ नागरिक संगठनों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि संगठन उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन करेगा। CJP ने SIR प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से करने की घोषणा पहले ही की गई थी।