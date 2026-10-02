गांधी जयंती पर SIR के खिलाफ मुंबई में CJP का आंदोलन, शिवाजी पार्क में बढ़ाई गई सुरक्षा; क्या है मांग?

मुंबई के शिवाजी पार्क में SIR के खिलाफ CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए तैनात पुलिसकर्मी। (फोटो सोर्स-IANS)
SIR Protest: देश आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इसी दिन मुंबई में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक अलग तरह का राजनीतिक आंदोलन देखने को मिल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे देखते हुए दादर के शिवाजी पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
CJP की ओर से SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर विरोध जताने की बात कही गई है। गांधी जयंती के दिन होने वाले इस प्रदर्शन ने मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन का ध्यान खींचा है।
प्रदर्शन के ऐलान के बाद शिवाजी पार्क और उसके आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इलाके में अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।
शिवाजी पार्क मुंबई का जाना-पहचाना मैदान है। यहां समय-समय पर बड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं। इसलिए किसी प्रदर्शन के दौरान ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस पहले से तैयारी में जुटी है।
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है। गांधी ने अपने आंदोलनों में अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके को खास महत्व दिया था। ऐसे में गांधी जयंती के दिन SIR जैसे चुनावी मुद्दे को लेकर CJP का प्रदर्शन अपने आप में अलग संदेश देने वाला है।
CJP की ओर से आंदोलन के जरिए SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाने और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगने की बात कही गई है। यानी संगठन इस दिन को सिर्फ विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपनी मांगों को सामने रखने के मौके के तौर पर भी देख रहा है।
SIR का मतलब Special Intensive Revision यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इस प्रक्रिया को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में भी इसी मुद्दे पर आवाजें उठी हैं। CJP का प्रस्तावित आंदोलन इसी बहस का हिस्सा है। संगठन चुनाव आयोग से SIR से जुड़े सवालों पर जवाबदेही और स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि गांधी जयंती के दिन शिवाजी पार्क में होने वाला प्रदर्शन किस रूप में सामने आता है और प्रशासन भीड़ तथा सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह संभालता है। फिलहाल इलाके में पुलिस की अतिरिक्त मौजूदगी के साथ तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
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