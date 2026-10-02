गांधी जयंती पर SIR के खिलाफ मुंबई में CJP का आंदोलन, शिवाजी पार्क में बढ़ाई गई सुरक्षा; क्या है मांग?

SIR Protest: देश आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इसी दिन मुंबई में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक अलग तरह का राजनीतिक आंदोलन देखने को मिल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे देखते हुए दादर के शिवाजी पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।