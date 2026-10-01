शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन को लेकर नितेश राणे का हमला, उमर खालिद के समर्थन पर जताई आपत्ति

इस दौरान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) से जुड़े मुद्दों पर भी नितेश राणे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी व्यवस्था में मौजूद समस्याओं पर चर्चा और समाधान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों से मिलने वाले सुझावों का स्वागत करती है।