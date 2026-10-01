CJP का ऐलान, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 राज्यों में प्रदर्शन, अक्टूबर के अंत से दिल्ली में आंदोलन की तैयारी



CJP के अनुसार, पहली मांग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की है। पार्टी ने यह भी मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि कथित तौर पर संबंधित आदेश किसके निर्देश पर दिए गए थे। दूसरी मांग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को रोकने और जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल करने की है। CJP ने इसके साथ मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। तीसरी मांग 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को वापस लेने और ऐसी नई व्यवस्था बनाने की है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा सिविल सोसाइटी की भागीदारी हो।