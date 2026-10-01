अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले- ज्ञानेश कुमार पर आरोप अब राजनीतिक दल नहीं, दो चुनाव आयुक्त लगा रहे

Abhishek Banerjee: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन मुद्दों को विपक्षी दल पिछले कई महीनों से उठाते रहे हैं, अब उन्हीं से जुड़े आरोप चुनाव आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर से भी सामने आए हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये आरोप तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर से नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर से उठ रहे हैं। उन्होंने SIR, मतदाता सूची, फॉर्म-6 और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों का हवाला देते हुए CEC से जवाब देने की मांग की।