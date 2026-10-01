Bihar MLC Election में AAP की एंट्री, चार सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट



बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने चार प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने मंगलवार, 29 सितंबर को चार सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इससे पहले चार अन्य सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव, कोसी स्नातक से एनके यादव, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया।