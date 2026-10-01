Bengal politics: अनुब्रत मंडल के सामने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़, दिलीप घोष बोले- बीरभूम का टाइगर अब बिल्ली बन गया

मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि राजनीति ऐसी ही होती है। कभी कोई ऊपर होता है तो कभी नीचे। अगर किसी को सत्ता मिलती है तो उसे उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के दौर में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्हें अपने गलत कामों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा के जरिए किसी से बदला नहीं लिया जा सकता। बता दें कि बुधवार रात अनुब्रत मंडल बीरभूम जिले के सूरी स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान तीन युवकों ने मोटी लकड़ियों और डंडों से पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उस समय मंडल कार्यालय के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे।