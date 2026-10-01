West Bengal Bypolls: ममता के गुट की सियासी जमीन की परीक्षा, कांग्रेस के साथ तालमेल या अलग राह… उपचुनाव खोलेगा राज

पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में ममता गुट ने संचिता प्रधान दे को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद संचिता उपचुनाव से पीछे हट गईं। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के समर्थन का ऐलान किया। वहीं रेजीनगर में कांग्रेस और ममता गुट अलग-अलग चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में यह सीट इस बात की परीक्षा बन गई है कि दोनों दल एक-दूसरे के समर्थन के बिना कितना जनसमर्थन जुटा सकते हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बताएगा कि वह तृणमूल के समर्थन के बिना अपना जनाधार बढ़ा सकती है या नहीं। दूसरी ओर, ममता गुट के लिए यह शुरुआती संकेत देगा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद के बावजूद वह अपने पारंपरिक समर्थकों को अपने साथ बनाए रख सकता है या नहीं।